Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagvormittag im Plus

Die Apple-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 126,56 EUR. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 126,88 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 126,60 EUR. Der Tagesumsatz der Apple-Aktie belief sich zuletzt auf 4.554 Aktien.

Am 19.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 172,66 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 26,70 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 04.01.2023 bei 118,18 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,09 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 170,88 USD für die Apple-Aktie.

Am 27.10.2022 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Apple hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,24 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent auf 90.146,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.02.2023 erfolgen. Apple dürfte die Q1 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 25.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,16 USD im Jahr 2023 aus.

