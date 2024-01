Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Mittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 193,47 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 12:03 Uhr 0,2 Prozent auf 193,47 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 46.837 Apple-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2023 auf bis zu 199,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 3,18 Prozent zulegen. Am 24.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 137,90 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 40,30 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 195,78 USD.

Am 02.11.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,46 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,29 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,72 Prozent auf 89.498,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 01.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Apple dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.01.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 6,59 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

