Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Nachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 194,61 USD.

Die Apple-Aktie konnte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 194,61 USD. Die Apple-Aktie legte bis auf 195,75 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 195,00 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 7.796.131 Apple-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 199,62 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,58 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 24.01.2023 auf bis zu 137,90 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 41,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 195,78 USD.

Am 02.11.2023 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,46 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 89.498,00 USD im Vergleich zu 90.146,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Am 30.01.2025 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,59 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

