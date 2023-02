Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Mittag an Fahrt

Die Apple-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:03 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 141,10 EUR. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 141,44 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 140,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 11.372 Apple-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 18,28 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 118,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 19,39 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 162,75 USD.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 02.02.2023. Das EPS wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 2,10 USD je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD im Vergleich zu 123.945,00 USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird am 27.04.2023 erwartet.

In der Apple-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 6,00 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

