Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag freundlich

Im XETRA-Handel gewannen die Apple-Papiere um 04:06 Uhr 0,9 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Apple-Aktie bei 141,68 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 140,50 EUR. Bisher wurden heute 32.290 Apple-Aktien gehandelt.

Am 19.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 172,66 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 18,50 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 118,18 EUR. Mit Abgaben von 19,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Apple-Aktie bei 162,75 USD.

Am 02.02.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,88 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 2,10 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123.945,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Apple am 27.04.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,00 USD je Apple-Aktie belaufen.

