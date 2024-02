Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Vormittag

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 169,78 EUR abwärts.

Die Apple-Aktie notierte um 09:21 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 169,78 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Apple-Aktie bis auf 169,54 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 170,02 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.431 Apple-Aktien umgesetzt.

Bei 182,60 EUR markierte der Titel am 13.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 7,55 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 135,02 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,47 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Apple-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,940 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,01 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 201,25 USD.

Apple ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 119.575,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 117.154,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 25.04.2024 terminiert.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 6,57 USD in den Büchern stehen haben wird.

