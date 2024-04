Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag gefragt

Kursverlauf

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 166,21 USD.

Das Papier von Apple legte um 15:52 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 166,21 USD. In der Spitze legte die Apple-Aktie bis auf 166,45 USD zu. Bei 165,26 USD eröffnete der Anteilsschein. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.862.215 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.12.2023 bei 199,62 USD. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 16,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 162,83 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 2,03 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,940 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,00 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 200,00 USD an.

Am 01.02.2024 hat Apple die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119,58 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 117,15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 24.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,55 USD je Apple-Aktie.

