Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 161,42 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 161,74 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 161,52 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 4.234 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 173,24 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 7,32 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.01.2023 (117,64 EUR). Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 27,12 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 176,22 USD an.

Apple gewährte am 04.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,52 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 94.836,00 USD – eine Minderung von 2,51 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 97.278,00 USD eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Apple am 26.07.2023 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 5,99 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

