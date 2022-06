Apple Aktie News: Apple gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Die Apple-Aktie konnte um 23.06.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 130,16 EUR. Die Apple-Aktie legte bis auf 130,44 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 127,90 EUR. Bisher wurden heute 70.251 Apple-Aktien gehandelt.

Am 05.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 162,88 EUR. Gewinne von 20,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 26.06.2021 gab der Anteilsschein bis auf 111,20 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,05 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 179,22 USD.

Am 28.04.2022 legte Apple die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,40 USD je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 97.278,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,59 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 89.584,00 USD erwirtschaftet worden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,58 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com