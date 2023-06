Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag leichter

Aktien in diesem Artikel Apple 171,26 EUR

Die Apple-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 186,10 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 61.997 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2023 markierte das Papier bei 187,05 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,17 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,28 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 178,50 USD je Apple-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 04.05.2023. Es stand ein EPS von 1,52 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,52 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,51 Prozent zurück. Hier wurden 94.836,00 USD gegenüber 97.278,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 26.07.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 5,99 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

