Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag höher

Um 09:19 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 170,84 EUR. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 170,94 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Tradegate-Handel startete das Papier bei 170,40 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 10.131 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 19.08.2022 markierte das Papier bei 173,24 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 1,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 117,64 EUR fiel das Papier am 03.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 31,14 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,50 USD an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 04.05.2023. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,52 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 2,51 Prozent auf 94.836,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Apple 97.278,00 USD umgesetzt.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2023 veröffentlicht.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,99 USD fest.

