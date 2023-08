Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Apple am Nachmittag zu

Notierung im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 179,72 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie um 16:08 Uhr 1,4 Prozent auf 179,72 USD. Kurzfristig markierte die Apple-Aktie bei 180,17 USD ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 178,58 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 10.316.423 Apple-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,22 USD. Dieser Kurs wurde am 20.07.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 10,29 Prozent wieder erreichen. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 124,17 USD ab. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 44,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 188,11 USD.

Apple ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,26 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,20 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Apple im vergangenen Quartal 81.797,00 USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Apple 82.959,00 USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Apple am 26.10.2023 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,06 USD fest.

