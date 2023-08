Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple schiebt sich am Vormittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Apple gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 164,42 EUR.

Die Aktie legte um 09:21 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,6 Prozent auf 164,42 EUR zu. Die Apple-Aktie legte bis auf 164,46 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 163,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 23.297 Stück.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 179,32 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,06 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 117,64 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 28,45 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 188,11 USD an.

Apple ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,40 Prozent auf 81.797,00 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 82.959,00 USD gelegen.

Am 26.10.2023 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Apple veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 6,06 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

