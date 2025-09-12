DAX23.611 +0,4%ESt505.472 +0,6%Top 10 Crypto15,30 -2,6%Dow46.290 -0,2%Nas22.582 -0,9%Bitcoin94.858 -0,7%Euro1,1813 +0,1%Öl67,57 +1,5%Gold3.779 +0,9%
Beliebte Suche
Heute im Fokus
KI-Fantasie: Dow leichter -- DAX beendet Handel fester -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark, D-Wave, DroneShield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus Nach Aufnahme in den S&P/ASX 200: DroneShield-Aktie im Rallymodus
Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG Hot Stocks heute: NVIDIA und Open AI - Long Trade auf Porsche AG
Profil
Kursentwicklung im Fokus

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Dienstagabend

23.09.25 20:24 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verliert am Dienstagabend

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,8 Prozent auf 254,09 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
215,25 EUR -1,50 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Apple-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 254,09 USD. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 253,94 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 255,94 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 9.150.977 Apple-Aktien.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 2,31 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 169,22 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 33,40 Prozent.

Für Apple-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,03 USD ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 240,24 USD für die Apple-Aktie.

Apple ließ sich am 31.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,57 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,40 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 94,04 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,78 Mrd. USD in den Büchern standen.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 23.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
22.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.09.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
17.09.2025Apple NeutralUBS AG
16.09.2025Apple OutperformBernstein Research
