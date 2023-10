Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagvormittag mit Aufschlag

Kurs der Apple

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 163,48 EUR.

Die Apple-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 09:21 Uhr in Grün und gewann 0,1 Prozent auf 163,48 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Apple-Aktie sogar auf 164,02 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 163,26 EUR. Zuletzt wechselten 12.071 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 01.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 179,32 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 9,69 Prozent zulegen. Am 03.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 117,64 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,04 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Apple-Aktie bei 190,11 USD.

Apple ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,20 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,40 Prozent auf 81.797,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 82.959,00 USD in den Büchern gestanden.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 02.11.2023 präsentieren. Apple dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 24.10.2024 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,06 USD je Apple-Aktie.

