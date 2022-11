Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple macht am Vormittag Boden gut

Die Apple-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 145,12 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 145,18 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 145,18 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.198 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 19.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 172,66 EUR an. Mit einem Zuwachs von 15,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 17.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,86 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 17,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 173,38 USD an.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 90.146,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 83.360,00 USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 26.01.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,23 USD je Apple-Aktie.

