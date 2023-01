Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Dienstagnachmittag mit roten Vorzeichen

Um 04:22 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 130,22 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 128,58 EUR. Bei 130,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 88.986 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 172,66 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,58 Prozent. Am 04.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 118,18 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 10,19 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 170,88 USD.

Am 27.10.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 1,29 USD. Im letzten Jahr hatte Apple einen Gewinn von 1,24 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 90.146,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 83.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 02.02.2023 gerechnet. Schätzungsweise am 25.01.2024 dürfte Apple die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 6,15 USD fest.

Redaktion finanzen.net

