Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag nahezu unverändert

Bei der Apple-Aktie ließ sich um 16:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ Bsc-Handel hat das Papier einen Wert von 164,89 USD. Die Apple-Aktie legte bis auf 165,47 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 164,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 165,00 USD. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 6.407.254 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2022 markierte das Papier bei 176,15 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 32,79 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 172,75 USD für die Apple-Aktie.

Am 02.02.2023 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,88 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,10 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 123.945,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 04.05.2023 terminiert. Am 25.04.2024 wird Apple schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 5,95 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

