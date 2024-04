Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Apple zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von Apple legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 167,59 USD.

Um 15:52 Uhr stieg die Apple-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 167,59 USD. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 167,68 USD aus. Bei 166,46 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.647.316 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 199,62 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.12.2023). Gewinne von 19,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 162,83 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,84 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,00 USD, nach 0,940 USD im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 200,00 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,18 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,88 USD je Aktie in den Büchern standen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent auf 119,58 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117,15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 02.05.2024 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

