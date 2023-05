Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag ohne große Veränderung

Aktien in diesem Artikel Apple 158,98 EUR

Die Apple-Aktie wies um 12:01 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 171,41 USD. Von der Apple-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.844 Stück gehandelt.

Am 20.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 176,29 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 2,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.01.2023 bei 124,17 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 27,56 Prozent sinken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 176,22 USD je Apple-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Apple am 04.05.2023. Das EPS wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94.836,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Apple am 26.07.2023 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Apple im Jahr 2023 5,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

