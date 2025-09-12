Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Abend mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Apple gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 251,38 USD abwärts.
Die Apple-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 251,38 USD abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 251,04 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 255,23 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 5.363.463 Apple-Aktien.
Bei einem Wert von 260,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 169,22 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 32,68 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Nach 0,980 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,03 USD je Apple-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 240,24 USD für die Apple-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Apple am 31.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,57 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 94,04 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,78 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 23.10.2025 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2025 7,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
