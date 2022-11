Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Mittag südwärts

Der Apple-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 12:22 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 145,64 EUR. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 145,48 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 145,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.966 Apple-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (172,66 EUR) erklomm das Papier am 19.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,65 Prozent hinzugewinnen. Am 17.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 123,86 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Apple-Aktie mit einem Verlust von 17,58 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 173,38 USD angegeben.

Am 27.10.2022 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,29 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Apple 1,24 USD je Aktie verdient. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 90.146,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 83.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.01.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 6,23 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

