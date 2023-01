Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittwochvormittag mit KursVerlusten

Das Papier von Apple befand sich um 09:22 Uhr im Sinkflug und gab im Frankfurt-Handel 0,2 Prozent auf 130,30 EUR ab. Im Tief verlor die Apple-Aktie bis auf 130,02 EUR. Bei 130,02 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 2.138 Apple-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.08.2022 bei 173,16 EUR. Der derzeitige Kurs der Apple-Aktie liegt somit 24,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.01.2023 gab der Anteilsschein bis auf 117,72 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Apple-Aktie derzeit noch 10,69 Prozent Luft nach unten.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 165,25 USD aus.

Am 27.10.2022 lud Apple zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Das EPS belief sich auf 1,29 USD gegenüber 1,24 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 90.146,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.360,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 8,14 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Apple am 02.02.2023 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 6,14 USD je Aktie belaufen.

