Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verbilligt sich am Mittag

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 193,64 USD.

Die Apple-Aktie musste um 12:03 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 193,64 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ Bsc 55.045 Apple-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 15.12.2023 auf bis zu 199,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 3,09 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,81 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,32 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 195,78 USD.

Apple ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,72 Prozent auf 89.498,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Die Veröffentlichung der Apple-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 30.01.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,59 USD im Jahr 2024 aus.

