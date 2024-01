Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 194,90 USD.

Das Papier von Apple konnte um 16:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 0,2 Prozent auf 194,90 USD. Die Apple-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 195,62 USD aus. Bei 195,20 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 6.821.609 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,62 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. 2,42 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 26.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 138,81 USD. Mit einem Kursverlust von 28,78 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 195,78 USD an.

Am 02.11.2023 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,29 USD je Aktie vermeldet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,72 Prozent auf 89.498,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 90.146,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.02.2024 terminiert. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Apple-Anleger Experten zufolge am 30.01.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,59 USD im Jahr 2024 aus.

