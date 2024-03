Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Kurseinbußen

So entwickelt sich Apple

Die Aktie von Apple gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 170,17 USD.

Die Apple-Aktie notierte um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 170,17 USD. Die Apple-Aktie gab in der Spitze bis auf 169,45 USD nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 170,39 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 4.895.677 Apple-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 199,62 USD erreichte der Titel am 15.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 17,30 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 155,98 USD. Dieser Wert wurde am 29.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 9,10 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem im Jahr 2023 0,940 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 201,88 USD angegeben.

Am 01.02.2024 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,18 USD gegenüber 1,88 USD im Vorjahresquartal. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119.575,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 117.154,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 25.04.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2024 6,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

