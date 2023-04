Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple zeigt sich am Dienstagnachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Apple 150,36 EUR

0,49% Charts

News

Analysen

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Um 16:08 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 165,74 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 166,30 USD. Bei 165,23 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ Bsc-Handel. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 8.197.963 Apple-Aktien den Besitzer.

Am 18.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,15 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,91 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 172,75 USD.

Am 02.02.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,88 USD gegenüber 2,10 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Apple in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,48 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 117.154,00 USD im Vergleich zu 123.945,00 USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 04.05.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,95 USD je Apple-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Hot Stocks heute: Short-Trades auf SuP 500 und Apple - aktuelle Zielmarken

Google-Chef Sundar Pichai hält KI-Technologie für disruptiver als Elektrizität - aber Gesellschaft nicht darauf vorbereitet

Apple-Aktie im NASDAQ-Handel etwas höher: Apple gewinnt im 'Fortnite'-Streit auch vor US-Berufungsgericht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple Inc.

Bildquellen: r.classen / Shutterstock.com