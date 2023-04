Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Vormittag ab

Aktien in diesem Artikel Apple 149,10 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:21 Uhr 0,1 Prozent auf 149,36 EUR. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 149,12 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 149,36 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.878 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 173,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. 13,78 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 117,64 EUR fiel das Papier am 03.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 26,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 172,75 USD je Apple-Aktie aus.

Am 02.02.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,88 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,10 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,48 Prozent auf 117.154,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 123.945,00 USD in den Büchern gestanden.

Apple wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 04.05.2023 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 5,95 USD fest.

