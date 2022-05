Apple Aktie News: Anleger greifen bei Apple am Mittwochmittag zu

Um 25.05.2022 12:22:00 Uhr sprang die Apple-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 131,58 EUR zu. Die Apple-Aktie legte bis auf 132,22 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 73.436 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 05.04.2022 markierte das Papier bei 162,88 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 19,22 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2021 Kursverluste bis auf 101,36 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 29,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,78 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Apple am 28.04.2022 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,40 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 97.278,00 USD gegenüber 89.584,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Apple wird am 02.08.2022 gerechnet.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,58 USD je Aktie.

