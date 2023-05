Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag freundlich

Aktien in diesem Artikel Apple 160,74 EUR

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Apple-Papiere um 16:08 Uhr 0,3 Prozent. Der Kurs der Apple-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 173,22 USD zu. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 172,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 9.993.090 Apple-Aktien.

Am 20.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 176,29 USD. 2,26 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 04.01.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 124,17 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,98 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 176,22 USD je Apple-Aktie an.

Am 04.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,52 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,51 Prozent zurück. Hier wurden 94.836,00 USD gegenüber 97.278,00 USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Apple wird am 26.07.2023 gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,99 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

