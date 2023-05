Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Donnerstagvormittag stärker

Aktien in diesem Artikel Apple 159,84 EUR

Das Papier von Apple legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 160,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 160,08 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 159,18 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 9.281 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.08.2022 bei 173,24 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,28 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.01.2023 (117,64 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 36,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 176,22 USD für die Apple-Aktie aus.

Am 04.05.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 94.836,00 USD in den Büchern – ein Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Apple 97.278,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 26.07.2023 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,99 USD je Apple-Aktie.

