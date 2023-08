Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple legt am Freitagmittag zu

Aktie im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Apple zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 177,00 USD.

Im NASDAQ Bsc-Handel gewannen die Apple-Papiere um 12:03 Uhr 0,4 Prozent. Zuletzt wurden via NASDAQ Bsc 77.571 Apple-Aktien umgesetzt.

Am 20.07.2023 markierte das Papier bei 198,22 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,99 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 124,17 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 188,11 USD je Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 04.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,26 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,20 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 82.959,00 USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 81.797,00 USD.

Voraussichtlich am 26.10.2023 dürfte Apple Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,06 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

