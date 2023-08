Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Apple gehört am Freitagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Apple-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 177,30 USD.

Die Apple-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 177,30 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die Apple-Aktie bei 178,20 USD. Bei 177,43 USD startete der Titel in den NASDAQ Bsc-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 6.320.026 Apple-Aktien.

Am 20.07.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 198,22 USD an. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,80 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 124,17 USD. Dieser Wert wurde am 04.01.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,97 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 188,11 USD.

Apple veröffentlichte am 04.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,26 USD, nach 1,20 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 81.797,00 USD – das entspricht einem Minus von 1,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 82.959,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.10.2023 erfolgen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 6,06 USD je Aktie in den Apple-Büchern.

