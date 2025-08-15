Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger schicken Apple am Montagabend ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Apple. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 228,09 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 228,09 USD zu. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 229,30 USD an. Mit einem Wert von 226,38 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4.620.232 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 260,09 USD. Dieser Kurs wurde am 27.12.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Apple-Aktie 14,03 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 169,22 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 25,81 Prozent sinken.

Apple-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,980 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,03 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 233,38 USD.

Am 31.07.2025 hat Apple die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,40 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Apple im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,63 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 94,04 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 85,78 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 23.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 7,37 USD je Apple-Aktie.

