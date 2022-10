Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gewinnt am Dienstagmittag

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 151,60 EUR zu. Die Apple-Aktie zog in der Spitze bis auf 152,14 EUR an. Mit einem Wert von 151,44 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 18.801 Apple-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 172,66 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.08.2022). Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,20 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2022 Kursverluste bis auf 123,86 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 22,40 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 174,71 USD je Apple-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Apple am 28.07.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,20 USD, nach 1,30 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 82.959,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Apple einen Umsatz von 81.434,00 USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte Apple am 27.10.2022 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2023-Ergebnisse wird von Experten am 26.10.2023 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 6,77 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

