Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Mittag mit stabiler Tendenz

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via NASDAQ Bsc bei 193,58 USD.

Die Apple-Aktie wies um 01:59 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ Bsc-Handel notierte das Papier bei 193,58 USD. Bei 195,41 USD erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Apple-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 192,97 USD nach. Den NASDAQ Bsc-Handel startete das Papier bei 195,18 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 37.149.570 Apple-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.12.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 199,62 USD an. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 3,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 124,17 USD erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 35,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten bewerten die Apple-Aktie im Durchschnitt mit 196,56 USD.

Apple ließ sich am 02.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,29 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Apple 89.498,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 90.146,00 USD umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Apple am 25.01.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,53 USD im Jahr 2024 aus.

