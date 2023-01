Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple verteuert sich am Donnerstagnachmittag

Das Papier von Apple legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,3 Prozent auf 131,44 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 132,32 EUR. Bei 130,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 47.263 Apple-Aktien.

Bei 172,66 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,87 Prozent hinzugewinnen. Am 04.01.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 118,18 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 11,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 165,25 USD aus.

Am 27.10.2022 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,29 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 90.146,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 83.360,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Apple wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 02.02.2023 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,14 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

