Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger greifen bei Apple am Donnerstagvormittag zu

Im Frankfurt-Handel gewannen die Apple-Papiere um 09:22 Uhr 0,8 Prozent. Die Apple-Aktie legte bis auf 130,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 130,88 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 1.307 Stück.

Bei einem Wert von 173,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.08.2022). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 24,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 117,72 EUR am 03.01.2023. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 165,25 USD.

Apple ließ sich am 27.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,29 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,24 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,14 Prozent auf 90.146,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 83.360,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 02.02.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2023 6,14 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

