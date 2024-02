Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple gibt am Montagvormittag nach

Notierung im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 168,22 EUR.

Um 09:20 Uhr ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im Tradegate-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 168,22 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 168,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 168,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Apple-Aktien beläuft sich auf 7.553 Stück.

Am 13.12.2023 markierte das Papier bei 182,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Apple-Aktie somit 7,88 Prozent niedriger. Am 02.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,02 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 19,74 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Nachdem im Jahr 2023 0,940 USD an Apple-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,01 USD aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 201,25 USD an.

Apple veröffentlichte am 01.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Apple ein EPS von 1,88 USD je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 119.575,00 USD umgesetzt, gegenüber 117.154,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Apple dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Apple einen Gewinn von 6,57 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

