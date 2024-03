Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Die Aktie von Apple hat am Dienstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 170,71 USD zeigte sich die Apple-Aktie im NASDAQ-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Apple-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 170,71 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 171,07 USD. Das bisherige Tagestief markierte Apple-Aktie bei 169,65 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 170,00 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.885.424 Apple-Aktien.

Am 15.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 199,62 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 29.03.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 155,98 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 8,63 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,940 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,01 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 201,88 USD für die Apple-Aktie aus.

Apple ließ sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 119.575,00 USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 117.154,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 6,57 USD je Apple-Aktie.

