Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple macht am Nachmittag Boden gut

Die Aktie von Apple zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt wies die Apple-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 170,13 USD nach oben.

Die Apple-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 170,13 USD. Im Tageshoch stieg die Apple-Aktie bis auf 170,70 USD. Bei 169,86 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.825.647 Apple-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 199,62 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2023 erreicht. 17,33 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.04.2024 bei 164,08 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 3,56 Prozent sinken.

Apple-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,00 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 200,00 USD je Apple-Aktie aus.

Am 01.02.2024 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,18 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,88 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz wurde auf 119,58 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 117,15 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 02.05.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Apple-Aktie in Höhe von 6,55 USD im Jahr 2024 aus.

