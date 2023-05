Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Freitagvormittag schwächer

Aktien in diesem Artikel Apple 161,18 EUR

Die Apple-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:20 Uhr 0,2 Prozent im Minus bei 160,96 EUR. Die Apple-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 160,62 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 160,62 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 3.846 Apple-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 173,24 EUR erreichte der Titel am 19.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,63 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.01.2023 bei 117,64 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,91 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel der Apple-Aktie wird bei 176,22 USD angegeben.

Apple veröffentlichte am 04.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,52 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 94.836,00 USD – das entspricht einem Minus von 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 5,99 USD in den Büchern stehen haben wird.

