Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Montagvormittag mit Einbußen

Die Aktie von Apple gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Apple-Aktie gab im Tradegate-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 171,14 EUR nach.

Um 09:21 Uhr fiel die Apple-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 171,14 EUR ab. In der Spitze büßte die Apple-Aktie bis auf 171,10 EUR ein. Bei 171,28 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 6.153 Apple-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 173,24 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.08.2022 erreicht. 1,23 Prozent Plus fehlen der Apple-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.01.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 117,64 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 31,26 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Apple-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 178,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Apple am 04.05.2023 vor. In Sachen EPS wurden 1,52 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Apple 1,52 USD je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,51 Prozent auf 94.836,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 97.278,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2023 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,99 USD je Aktie belaufen.

