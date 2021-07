Apple-Aktie aktuell: Apple wird ausgebremst

Zuletzt ging es für die Apple-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 0,2 Prozent auf 125,90 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Apple-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 125,14 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 125,14 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1.421 Apple-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.07.2021 bei 126,88 EUR. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.07.2020 (77,19 EUR).

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 152,33 USD. Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Apple ein EPS in Höhe von 5,34 USD in den Büchern stehen haben wird.

Apple Inc. ist ein global führender Technologiekonzern. Das Unternehmen entwickelt, produziert und verkauft in sich geschlossene End-to-End-Elektronikprodukte wie Mobilgeräte, Computer und tragbare Musikplayer. Außerdem vertreibt Apple die dazugehörige Software, Peripheriegeräte, Netzwerkprodukte sowie digitale Inhalte und Apps. Zu den bekanntesten Hardwareprodukten des Unternehmens gehören die Smartphone-Reihe iPhone, die Tabletprodukte iPad, die Desktopcomputer und Notebooks aus der Reihe Mac, die tragbaren Musikplayer iPod in verschiedenen Ausführungen, die Apple Watch sowie der Fernsehdienst Apple TV oder der Streaming-Dienst Apple Music. Digitale Inhalte und Apps können über die unternehmenseigenen Dienste iTunes Store, App Store, iBookstore oder Mac App Store erworben werden. Apple-Produkte werden in Apple Stores sowie über den Online-Store des Unternehmens und über Drittanbieter verkauft.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: turtix / Shutterstock.com