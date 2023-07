Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple kommt am Mittwochvormittag kaum vom Fleck

Blick auf Apple-Kurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Apple. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Apple-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via Tradegate bei 175,26 EUR.

Im Tradegate-Handel kam die Apple-Aktie um 09:21 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 175,26 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Apple-Aktie bisher bei 175,28 EUR. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 174,66 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 175,00 EUR. Bisher wurden heute 5.448 Apple-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 03.07.2023 auf bis zu 178,72 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Apple-Aktie damit 1,94 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.01.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 117,64 EUR. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 32,88 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 180,38 USD an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 04.05.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,52 USD je Aktie vermeldet. Apple hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 94.836,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 97.278,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2023 dürfte Apple am 03.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,99 USD je Apple-Aktie.

