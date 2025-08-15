Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 225,20 USD ab.

Die Apple-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 225,20 USD abwärts. In der Spitze fiel die Apple-Aktie bis auf 224,69 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1.190.600 Apple-Aktien.

Bei einem Wert von 260,09 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (27.12.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,49 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Apple-Aktie 33,08 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,980 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,03 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 233,38 USD an.

Am 31.07.2025 äußerte sich Apple zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,57 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,40 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 94,04 Mrd. USD gegenüber 85,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Apple am 23.10.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Apple im Jahr 2025 7,37 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

