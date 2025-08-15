Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Abend fester

So bewegt sich Apple

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 228,01 USD.

Das Papier von Apple konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 228,01 USD. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 228,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,00 USD. Bisher wurden heute 4.192.827 Apple-Aktien gehandelt.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 14,07 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,78 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 233,38 USD je Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,57 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 94,04 Mrd. USD gegenüber 85,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Apple am 23.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,37 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Alphabet-Aktie steigt dennoch: GMX gegen Google - Urteil ist Gegenwind für US-Konzern

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay könnte brisant werden