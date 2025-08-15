DAX24.153 -0,5%ESt505.384 -1,1%Top 10 Crypto15,75 -0,7%Dow45.319 +0,1%Nas21.493 +0,2%Bitcoin95.073 +0,2%Euro1,1642 +0,2%Öl67,24 -2,2%Gold3.385 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 PUMA 696960 Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Lufthansa 823212 BYD A0M4W9 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Bayer BAY001 Palantir A2QA4J Tesla A1CX3T BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schließt etwas tiefer -- US-Börsen kaum bewegt -- Trump will Fed-Vorstandsmitglied entlassen -- BayWa, Gold, Wolfspeed, BASF, BYD, Valneva, Apple, Clara Technologies, VW, NVIDIA, Palantir im Fokus
Top News
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert Harte Lektionen für Anleger: Warum Altcoins unter Druck geraten, während Bitcoin dominiert
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ Anlegertag Düsseldorf, Samstag, 6. September, das Finanz-Event für Privatanleger & Trader - 40 Expertenvorträge und Blogger-Lounge! - Jetzt kostenfrei anmelden! +++
So bewegt sich Apple

Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Abend fester

26.08.25 20:24 Uhr
Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple präsentiert sich am Abend fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Apple. Die Apple-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 228,01 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
196,32 EUR 0,56 EUR 0,29%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Apple konnte um 20:08 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 228,01 USD. Den Tageshöchststand markierte die Apple-Aktie bei 228,15 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 227,00 USD. Bisher wurden heute 4.192.827 Apple-Aktien gehandelt.

Bei 260,09 USD markierte der Titel am 27.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Apple-Aktie mit einem Kursplus von 14,07 Prozent wieder erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 169,22 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 25,78 Prozent würde die Apple-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,980 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,03 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 233,38 USD je Apple-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Apple am 31.07.2025. Das EPS belief sich auf 1,57 USD gegenüber 1,40 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 94,04 Mrd. USD gegenüber 85,78 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Apple am 23.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Apple-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,37 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Apple-Aktie

Alphabet-Aktie steigt dennoch: GMX gegen Google - Urteil ist Gegenwind für US-Konzern

Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Visier: Diese Werte hat Jeremy Grantham im zweiten Quartal 2025 im Depot

Apple-Aktie im Visier: Streit um die Technologie hinter Apple Pay könnte brisant werden

In eigener Sache

Übrigens: Apple und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Apple

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Apple

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: J2R / Shutterstock.com

Nachrichten zu Apple Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Apple Inc.

DatumRatingAnalyst
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
07.08.2025Apple HaltenDZ BANK
07.08.2025Apple NeutralUBS AG
05.08.2025Apple NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
08.08.2025Apple BuyGoldman Sachs Group Inc.
07.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.08.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
25.07.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.06.2025Apple OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025Apple HaltenDZ BANK
07.08.2025Apple NeutralUBS AG
05.08.2025Apple NeutralUBS AG
01.08.2025Apple HaltenDZ BANK
01.08.2025Apple HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
02.05.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
03.04.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.
31.01.2025Apple UnderweightBarclays Capital
21.01.2025Apple UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen