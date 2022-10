Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Vormittag mit Kurseinbußen

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:22 Uhr 0,7 Prozent auf 151,10 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Apple-Aktie bisher bei 151,10 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 151,28 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 336 Apple-Aktien.

Bei 172,66 EUR markierte der Titel am 19.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Apple-Aktie ist somit 12,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 123,86 EUR am 17.06.2022. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,99 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 174,71 USD.

Apple gewährte am 28.07.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,20 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,30 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,87 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 81.434,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82.959,00 USD ausgewiesen.

Die Apple-Bilanz für Q4 2022 wird am 27.10.2022 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 6,77 USD je Apple-Aktie.

Redaktion finanzen.net

