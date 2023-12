Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag mit Verlusten

Aktie im Blick

Die Aktie von Apple gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Apple-Aktie musste zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 193,09 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Apple nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 0,3 Prozent auf 193,09 USD. Die Abwärtsbewegung der Apple-Aktie ging bis auf 192,99 USD. Mit einem Wert von 193,60 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 5.138.422 Apple-Aktien gehandelt.

Am 15.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 199,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 124,17 USD erreichte der Anteilsschein am 04.01.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,69 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 196,56 USD aus.

Am 02.11.2023 hat Apple in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,46 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,29 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Apple mit einem Umsatz von insgesamt 89.498,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 90.146,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 0,72 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.01.2024 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 6,53 USD je Aktie belaufen.

