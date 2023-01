Apple Aktie News: Dow Jones Aktie Apple am Nachmittag auf grünem Terrain

Das Papier von Apple legte um 04:22 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,8 Prozent auf 133,50 EUR. Die Apple-Aktie legte bis auf 133,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 131,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 40.411 Apple-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.08.2022 auf bis zu 172,66 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,68 Prozent hinzugewinnen. Bei 118,18 EUR fiel das Papier am 04.01.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Apple-Aktie 12,96 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 165,25 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte Apple am 27.10.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,29 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Apple noch ein Gewinn pro Aktie von 1,24 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 90.146,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 83.360,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 02.02.2023 erwartet.

Experten taxieren den Apple-Gewinn für das Jahr 2023 auf 6,14 USD je Aktie.

